Glühweinparty

Eingebettet in den Wertheimer Weihnachtsmarkt finden an den vier Freitagen im Advent auf dem Marktplatz die beliebten Glühweinpartys mit Livemusik statt.

Markus Rill

Der Sänger und Gitarrist gilt als Europas führender Americana-Künstler und bedient sich bei Rock'n'Roll, Folk, Blues, Country & Soul. Die Süddeutsche Zeitung schwärmt: „Wenn Markus Rill singt, wenn er sachte mit dem Fuß im Takt wippt und die Augen schließt, dann taucht eine ganze Welt auf, die Welt des Rock’n’Roll. Dazu braucht er nicht mehr als eine Gitarre, ein dezentes Picking, und seine Stimme. Grandios.“