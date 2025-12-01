Glühweinparty

Marktplatz Wertheim 97877 Wertheim

Eingebettet in den Wertheimer Weihnachtsmarkt finden an den vier Freitagen im Advent auf dem Marktplatz die beliebten Glühweinpartys mit Livemusik statt.

Petite Fleur

Der Jazzstandard des Klarinettisten Sidney Bechet stand Pate bei der Namensgebung der Band, die seit über 15 Jahren im Rhein/Main-Gebiet aktiv ist. Ihr  Repertoire  reicht  vom  klassischen  New-Orleans  Jazz  und  Dixieland  bis  hin  zu Blues,  Oldies  und  Evergreens.  Spaß  und  Freude  am  Jazz  wollen  die  fünf  Musiker vermitteln – dabei verlassen sie immer wieder die Bühne und spielen akustisch ohne elektrische Verstärkung. 

Info

Freizeit & Erholung, Konzerte & Live-Musik
