Glühweinparty

Eingebettet in den Wertheimer Weihnachtsmarkt finden an den vier Freitagen im Advent auf dem Marktplatz die beliebten Glühweinpartys mit Livemusik statt.

Petite Fleur

Der Jazzstandard des Klarinettisten Sidney Bechet stand Pate bei der Namensgebung der Band, die seit über 15 Jahren im Rhein/Main-Gebiet aktiv ist. Ihr Repertoire reicht vom klassischen New-Orleans Jazz und Dixieland bis hin zu Blues, Oldies und Evergreens. Spaß und Freude am Jazz wollen die fünf Musiker vermitteln – dabei verlassen sie immer wieder die Bühne und spielen akustisch ohne elektrische Verstärkung.