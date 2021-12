Glühweintour in Stuttgart

Wenn es draußen so richtig kalt ist und vielleicht sogar Schnee in den Weinbergen liegt, dann ist es herrlich, gut angezogen und mit festen Schuhen loszuziehen und die Weinberge zu erkunden Auch die Winzer sind schon draußen und wir können sehen, was für Arbeiten im Weinberg jetzt notwendig sind. Bei einem Glühweinstopp in den Weinbergen können wir uns von innen wieder aufwärmen und echten Glühwein aus Stuttgart genießen.