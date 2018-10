Die Rottenburger Einzelhandelsgeschäfte laden Sie ein, in entspannter Atmosphäre und einem besonderen Flair bis 22.00 Uhr in der Innenstadt zu bummeln, nach herzenslust einzukaufen und sich an Überraschungen der teilnehmenden Geschäfte zu erfreuen.

Für Ihr leibliches Wohl sorgen diverse Food Trucks,die in der gesamten Innenstadt ihre Köstlichkeiten anbieten. Lassen Sie sich verwöhnen!