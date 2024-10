Glamour Shopping und Street Food Markt

Am Freitag, 15. November 2024 haben die teilnehmenden Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln und Shoppen ein.

Mit ihren beleuchteten Schaufenstern und Eingängen bringen die EinzelhändlerInnen eine glamouröse Stimmung in die Innenstadt. Für ein ganz besonderes Einkaufserlebnis in Rottenburg sorgen an diesem Freitagabend auch die glamourösen und leuchtenden Walking Acts, die durch die Innenstadt flanieren. Das Ladencafé Bretelles sorgt den Abend über mit kulinarischen Spezialitäten und musikalischem Live-Act der Band Take Two für eine willkommene Aufwärmung an der Zehntscheuer.

Vielleicht nutzt der ein oder andere ja bereits die lange Einkaufsnacht für die Suche nach Weihnachtsgeschenken. Wer sich bei der Vielfalt an schönen Dingen in den Geschäften nicht entscheiden kann, kann die Wahl des Geschenks auch einfach dem Beschenkten überlassen.

Mit einem Rottenburger Geschenkscheck kann sich der Beschenkte aus tausenden Produkten in über 40 Geschäften seinen Weihnachtswunsch erfüllen.

Auf dem malerischen Marktplatz erwartet die Besucher an drei Tagen außerdem ein kulinarisches Fest der Extraklasse mit internationalen Spezialitäten aus aller Welt. Das Beste daran? Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei!

Die Street Food Fiesta bringt die Aromen der Welt nach Rottenburg und lädt dazu ein, exotische Geschmackserlebnisse zu entdecken. Von Deutschland über Mexiko, Kolumbien, Indien, Ungarn, Asien, Amerika, Spanien, Italien bis nach Argentinien reicht das kulinarische Angebot. Hier einige der Lecker-bissen, die die Besucher erwarten dürfen:

Sabor Latino: Arepas, gefüllte Maisfladen und Empanadas aus Kolumbien.

Tacos: Authentische mexikanische Tacos mit Rindfleisch.

Flautas: Mexikanische Maisröllchen gefüllt mit Rindfleisch, Fetakäse und Salsas

Waffeln: Bubble Waffeln, süße Versuchung für den Gaumen.

Churros: Original spanische knusprig frittierte Stangen aus Brandteig mit Schokoladensoße.

Wild West: Schwäbischer Döner, Curry Wurst, Pommes, Burger

Portugal: Portugisiesche Wurst,- Fleisch, Fischspezialitäten

Kartoffelhütte: Frittierte Kartoffelspiralen

Dorn Dogs: Der amerikanische Klassiker, neu interpretiert.

Afrikanisch: Eine Reise nach Afrika auf dem Teller.

Baumstriezel: Süße Teigschnecken, ein ungarischer Geheimtipp.

Gyros: Griechische Gyros Pita und Souvlaki auf die Hand oder auf dem Teller

Korea: Korean Chicken fein würzige panierte Hähnchenteile mit BBQ Soße und Sesam

Brasilien: leckere Snacks aus Brasilien

Aber das ist noch nicht alles! Wer sich bei den kulinarischen Genüssen eine kleine Auszeit gönnen möchte, kann sich am Truck der "wunderBAR" auf dem Marktplatz einen heißen Glühwein oder Glühgin, Cocktails, Longdrinks, Limonaden und Softgetränke gönnen.