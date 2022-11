Dies ist eine verschobene Veranstaltung. Alte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Willkommen in Berlin! Alles glänzt, alles glitzert! Das Leben pulsiert – keine Zeit für Depression! Ein gefeiertes internationales Ensemble der Weltklasse mit Tänzerinnen aus der Serie „Babylon Berlin“ sowie preisgekrönten Musikern, Sängern, Artistik-Stars und Videoinstallationen: ein überall ausverkauftes Gesamtkunstwerk!

„Glanz auf dem Vulkan“ nimmt Sie mit in das Berlin der wilden 20er Jahre, die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt! Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Boheme der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan als gäbe es kein Morgen. Eine exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor mit der fantastischen Band „The Glanz“ und ihrem schillernden Ensemble nehmen Sie mit auf eine rasante und ungeheuer ver- gnügliche Reise in die ungezügelte Leidenschaft des Berlins der 20er Jahre, einer glanzvoll-magischen Welt, in der wir uns auch heute noch mit einem Lachen und einem Weinen wiedererkennen können.