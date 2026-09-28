Glanzvolle Klangwelten

Dieser Konzertabend verspricht einen musikalischen Dialog zwischen Eleganz und Sehnsucht. Mit der funkelnden Ouvertüre zu Mozarts „Così fan tutte“, einem Werk voller Leichtigkeit und feiner Ironie, eröffnen die Würth Philharmoniker das Konzert.

Es folgt eine wahre Kostbarkeit: das von Gotthard Odermatt und Albrecht Mayer rekonstruierte Oboenkonzert in F-Dur, das Mozarts Klangwelt in neuem Glanz erstrahlen lässt. Mit Mendelssohns „Schottischer Sinfonie“ entführt das Orchester sein Publikum zuletzt klanglich in die Weite rauer Landschaften, durchzogen von Melancholie und Leidenschaft.

Mit Albrecht Mayer als Dirigent und Solist ist ein wahrer Meister der Oboe in Künzelsau zu erleben. Mit seiner unverwechselbaren Klangsprache verbindet der mehrfach mit einem ECHO Klassik prämierte Musiker Virtuosität und Tiefe in besonderer Weise.

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouvertüre zu „Così fan tutte“, KV 588

Konzert für Oboe und Orchester in F-Dur, KV 293 (Fragment vervollständigt von Gotthard Odermatt)

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie Nr. 3 in a-Moll, op. 56 „Schottische“

Albrecht Mayer | Dirigent und Oboe