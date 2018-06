Glanzzeit - Vernissage

× Erweitern Angelica Schebitz Angelica Schebitz

Angelica Schebitz wurde in Nürnberg geboren und hat in München von 1997 bis 2000 in der privaten Schule der Kunstgeschichte studierten Künstlerin Rose-Marei Altrogge Aquarellmalerei studiert.

Sie hat alle Techniken und Stile erlernt wie Masken, Stilleben, Wälder, Blumen, Collagen, Wasser in Wasser, gemischte Materialien. Seit 8 Jahren malt sie mit Acrylfarben und seit 2 Jahren hat sie sich auf die Verwendung von Metallen wie Silber, Kupfer, Gold und schimmernden Lasuren, Mischtechniken und Spezialeffekten spezialisiert.

Eine Dauerausstellung mit wechselnden Themen ist seit 2002 im ApARThotel Benji (aparthotel-benji.de, und auch aufgehängt in den Zimmern) in Adelshofen an der Romantischen Straße, nah bei Rothenburg o.d.T. , seit 2014 im Apartment Benji (apartment-benji.de) in der mittelalterlichen Stadt Nürnberg und in einem kleinen Haus in Rantum auf Sylt, etabliert.

Entsprechend den Wünschen des Auftraggebers malt sie die passenden Bilder zur Einrichtung unter Berücksichtigung der gewünschten Farbgestaltung und Größe der Bilder.

Seit 2017 stellt Angelica Schebitz in Santa Maria, Kap verdische Inseln, dauerhaft bei Bem Estar, Internationales Restaurant und Sushi Kossivi`s und Restaurant Dona Anna, aus. Im November 2018 installiert Angelica Schebitz eine großartige Ausstellung mit großen Installationen im Casino Royal, Santa Maria.

Die Künstlerin empfiehlt, die Bilder zu verschiedenen Tageszeiten anzusehen, da die Wirkung bei Sonneneinstrahlung und Abends mit Kunstlicht unterschiedliche Reflektionen zeigen.

Genießen Sie die Ausstellung und informieren Sie Ihre Freunde, Bekannte, Kollegen und Familien.