Glasfestival

Internationale Verkaufsausstellung für handgemachte Glaskunst, zeitgenössische Glasperlen und Schmuck. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt präsentieren ihre Arbeiten.

Ein besonderes Highlight sind Live-Vorführungen der modernen Glasperlenherstellung sowie der traditionellen Arbeit am Lehmofen. Besucher können den Künstlern über die Schulter schauen, Fragen stellen und ausgewählte Techniken kennenlernen. Vor Ort besteht außerdem die Möglichkeit, Glasperlen, Schmuck und Materialien zu erwerben.

Öffnungszeiten

Freitag 13 bis 17 Uhr

Samstag 11 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 15 Uhr