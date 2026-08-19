Glasperlenspiele Calw │ Festival für Liedkunst

Seit 2016 bereichert das „Festival für Liedkunst – Glasperlenspiele Calw“ die Kulturlandschaft jeden September mit hochkarätigen Liederabenden. Das Festival verbindet das klassische Liedrepertoire mit Vertonungen der Texte von Hermann Hesse.

2026 schlägt das Festival „Glasperlenspiele“ ein neues Kapitel auf: Ein exklusiver Abend, der ganz der Magie des Gesangs gewidmet ist.

In der Aula ihrer Geburtsstadt Calw präsentiert die künstlerische Leiterin Christine Rahn gemeinsam mit der Mezzosopranistin Luzia Ernst eine exquisite musikalische Reise durch die deutsche und amerikanische Liedkunst.

Die erste Hälfte verbindet Tiefgang mit Regionalität: Samuel Barbers berühmte „Hermit Songs“ treffen auf die Hesse-Lieder von Lukas Haug, einem Komponisten von der Schwäbischen Alb. Nach der Pause wechselt die Szenerie zum Heiter-Beschwingten – mit pointierten Cabaret Songs von Kurt Weill und William Bolcom.