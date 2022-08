Glasperlenspiele Calw - Vier ernste Gesänge

Der Bariton Maximilian Argmann erhielt seine ersten musikalischen Erfahrungen beim Windsbacher Knabenchor und war inzwischen in zahlreichen Titelpartien an verschiedenen Opernhäusern Deutschlands zu hören. Gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin der Glasperlenspiele Calw, Christine Rahn, präsentiert er in seinem Liederabend Brahms‘ letzten Liederzyklus „Vier ernste Gesänge“, dem Texte aus dem Alten und Neuen Testament zugrunde liegen.

Gegenübergestellt werden Lieder des US-amerikanischen Komponisten Samuel Barber, der unter dem Eindruck der dominierenden europäischen Tradition an einer originär amerikanischen Klangsprache arbeitete. Ein Liederzyklus von Bertold Hummel nach Texten von Hermann Hesse und Lieder von Hugo Wolf runden das Programm ab.