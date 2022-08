Glasperlenspiele Calw - Songs of Travel

Im Zentrum der Liedmatinee steht der ausdrucksstarke Liederzyklus „Songs of Travel“ des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams. Die „britische Winterreise“, wie der Zyklus oft bezeichnet wird, vereint wie in Schuberts Meisterwerk die Themen Wandern, Trennung, Einsamkeit und Naturerleben – allerdings erfüllt von Stolz, Melancholie und Zärtlichkeit. Ergänzt wird das Programm durch Hesse-Vertonungen Justus Hermann Wetzels und weitere Höhepunkte der Liedkunst.

Der Tenor Daniel Wagner hat seine musikalischen Wurzeln bei den Aurelius Sängerknaben und war von 2011-2021 als lyrischer Tenor am Theater Osnabrück engagiert. Regelmäßig konzertiert er mit seinem Vater, Andreas Wagner, der ihn als erfahrener musikalischer Partner begleitet - so auch bei seinem Auftritt in Calw.