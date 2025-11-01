GLASS WORLD – mit Talk zum World Vegan Day

Kinofilm „Glass World“ & anschließender Talk der Regisseur des Films Raphael Sommer gibt uns die Ehre sowie weiteren interessanten Gäste und Mitwirkenden des Films zum Welt-Vegan-Tag im Kommunalen Kino in Esslingen.

Der Film besticht mit tollen Bildern, wundervoller musikalischer Umrahmung und aufrüttelnder Message.

Natürlich wieder dabei: der wunderbare Tim Werner von Vegans for Future, und wir freuen uns auch auf Carsten Kreimer vom Podcast „Gans normal vegan“ – beide werden die Moderation des interessanten, gemütlichen Talks übernehmen.