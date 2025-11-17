Erlebt die GLC Big Band mit ihrem mitreißenden Programm quer durch alle Stilrichtungen – von Pop und Rock bis zu klassischen Big-Band-Sounds.

Die Musikerinnen und Musiker bringen nicht nur jede Menge Können, sondern auch spürbare Freude auf die Bühne – und das steckt garantiert an! Kommt vorbei und genießt einen Abend voller Energie, Groove und guter Laune!

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.