Erlebt die GLC Big Band mit ihrem mitreißenden Programm quer durch alle Stilrichtungen – von Pop und Rock bis zu klassischen Big-Band-Sounds.
Die Musikerinnen und Musiker bringen nicht nur jede Menge Können, sondern auch spürbare Freude auf die Bühne – und das steckt garantiert an! Kommt vorbei und genießt einen Abend voller Energie, Groove und guter Laune!
Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.
Info
Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik