Filme zur Ausstellung Angekommen im Stadtmuseum im Gelben Haus

Deutschland 2021 | 67 Minuten | FSK 6 | mehrsprachig-deutsches Original mit Untertiteln | Regie: Çağdaş Eren Yüksel

Der Dokumentarfilm GLEIS 11 des jungen Regisseurs Çağdaş Eren Yüksel ist ein Porträt der ersten Einwanderergeneration. "Pioniere der ersten Stunde" nennt sie Yüksel respektvoll, der zur dritten Generation türkischer Einwanderer gehört. Sein Film verleiht der Großeltern-Generation eine Stimme, die in der deutschen Öffentlichkeit wenig zu Wort gekommen ist. Sieben Protagonist:innen berichten in Form einer Parallelmontage von ihren Träumen und Hoffnungen, vom Leben in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre bis in die Gegenwart. Der Film ist gleichermaßen authentisches Zeugnis und filmisches Dokument einer bisher kaum erzählten Migrationsgeschichte, die sich aber längst in die Geschichte Deutschlands eingeschrieben und das Leben in diesem Land vielfältiger gemacht hat