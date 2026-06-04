Glenn Miller Orchestra directed by Uli Plettendorff

Bei dem Programm „SWING FOREVER“ dreht sich alles um die unvergessliche Musik von Glenn Miller, der zu Lebzeiten mit seinem einzigartigen Sound untrennbar mit der Big Band Ära verbunden war.

Die Show bietet nicht nur instrumentale Meisterwerke, sondern legt auch großen Wert auf den vokalen Teil. Die talentierte Bandsängerin sowie die fünfstimmige Vocalgroup „Moonlight Serenaders“, inspiriert von den Modernaires, sorgen für weitere Höhepunkte der Show und laden dazu ein, in die goldenen Zeiten vergangener Jahrzehnte einzutauchen.

Zusammengefasst: Erleben Sie eine grandiose Show im Sweet- und Swing-Sound.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen beswingten Abend mit Uli Plettendorff und dem Glenn Miller Orchestra!

Freitag, 31.07.2026, 19.30 Uhr, Kurhaus, großer Kursaal, Bad Mergentheim.

KARTENVORVERKAUF

Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, 0 79 31 / 96 52 25.

Tourist-Information, 0 79 31 / 57 48 20 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

WEITERE INFOS & TICKETS PER POST

Phone 0 61 85 / 81 86 22

www.glenn-miller.de