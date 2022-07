Glimpse Of Blue lieben den Blues. Den Respekt und die Demut vor dieser Musik, ihrer Bedeutung und seiner Geschichte ist in den selbst komponierten Songs von Glimpse of Blue zu hören. Diese Zuneigung hört und fühlt man in vielen Augenblicken in ihrer Musik.

Die Band begeistert sich für diese ursprüngliche amerikanische Musik und mag den Blues in allen Spielarten: elektrisch, laut, mit viel Gefühl oder aber auch stilübergreifende moderne Weiterentwicklungen. Inspiration für ihre Songs bekommen Glimpse of Blue von Künstlern wie Little Walter, Freddie King, Robert Cray oder auch Gary Clarke Jr.

Die eigenen Songs werden in einem erdigen Sound ohne viele Effekte präsentiert. Pure Musik die auf die Bühne gehört. Die Sehnsucht nach dem echten Leben ist in vielen guten Momenten in ihrer Musik zu spüren.

Glimpse of Blue sind Petar Petrovic (Gitarre, Gesang), Dirk Windel (Gitarre), Jan Lötz (Schlagzeug), Peter Bender (Mundharmonica) und Marc Haiber (Bass).

https://www.youtube.com/channel/UCoW155y1vsI21K-Fn53mICg

https://www.facebook.com/TheGlimpseBlue

https://www.facebook.com/Hirschgarten-Kornwestheim-413019459257202/