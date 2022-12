Glitzer und Gift der 20er Jahre - Führung durch die Sonderausstellung der Staatsgalerie

Unsere Vorstellung vom Leben und Leiden im Berlin der wilden Zwanziger hat ein Maler besonders geprägt: George Grosz.

In seinen Werken inszeniert er den moralischen Zerfall der deutschen Gesellschaft in aller Schonungslosigkeit. Wegen Vorwurf des »Angriffs auf die öffentliche Moral« stand Grosz mehrfach vor Gericht.. Wie sich der Stil des Künstlers in den 1920er-Jahren entwickelt, beleuchtet die Stuttgarter Ausstellung.

Die Ausstellung wurde für das Metropolitan Museum of Art in New York geplant, aber wegen der Pandemie abgesagt. Nun ist sie in leicht modifizierter Form in der Staatsgalerie zu erleben.

Referentin: Ulla Groha M.A.