Glitzern, Flimmern Vergehn

Was entsteht, vergeht. Jedes Sein, jedes Fühlen, jedes Denken. Jedes Wort und jeder Ton. Dem Kreislauf des Lebens von Werden und Vergehen ist ein ebenso faszinierendes wie ungewöhnliches Konzert gewidmet.

Dialog von Musik und Literatur, von Cello und Stimme, von Johann Sebastian Bach und herausragenden deutschen Lyrikern wie Novalis, Rainer Maria Rilke oder Hermann Hesse entspinnt sich eine poetisch-klangvolle Suche nach dem Wesen von Entstehen und Verwehen, feinfühlig und energievoll interpretiert von Monika Ecker und Johannes Söllner.