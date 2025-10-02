Global Dance -Tänze aus aller Welt

Tanzen verbindet Menschen. Beim Tanzen spielt das Alter keine Rolle. Es ist auch nicht wichtig, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Auch die Herkunft ist egal.

Wer andere Länder und Kulturen kennenlernen möchte, ist hier richtig. Es gibt Tänze aus vielen Ländern undKontinenten zu sehen. Diese Tänze kann man auch selbst ausprobieren. Vorkenntnissesind nicht nötig. Alle dürfen mitmachen. Zuschauen ist ebenfalls möglich – auch

das macht Spaß!

