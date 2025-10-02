Global Dance -Tänze aus aller Welt

Interkulturelle Wochen

Stadthalle Göppingen Blumenstraße 41, 73033 Göppingen

Tanzen verbindet Menschen. Beim Tanzen spielt das Alter keine Rolle. Es ist auch nicht wichtig, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Auch die Herkunft ist egal.

Wer andere Länder und Kulturen kennenlernen möchte, ist hier richtig. Es gibt Tänze aus vielen Ländern undKontinenten zu sehen. Diese Tänze kann man auch selbst ausprobieren. Vorkenntnissesind nicht nötig. Alle dürfen mitmachen. Zuschauen ist ebenfalls möglich – auch

das macht Spaß!

Tanzen verbindet Menschen.

Beim Tanzen spielt das Alter keine Rolle. Es ist auch nicht wichtig, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Auch die Herkunft ist egal. Wer andere Länder und Kulturen kennenlernen möchte, ist hier richtig.

Info

Stadthalle Göppingen

Foto: Tobias Fröhner

Stadthalle Göppingen Blumenstraße 41, 73033 Göppingen
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Global Dance -Tänze aus aller Welt - 2025-10-02 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Global Dance -Tänze aus aller Welt - 2025-10-02 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Global Dance -Tänze aus aller Welt - 2025-10-02 19:00:00 Outlook iCalendar - Global Dance -Tänze aus aller Welt - 2025-10-02 19:00:00 ical

Tags