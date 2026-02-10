Tanzen verbindet Menschen! Beim Tanzen spielt das Alter keine Rolle. Auch das Geschlecht und die Herkunft sind nicht wichtig. Bei „Global Dance“ werden Tänze aus vielen Ländern und Kontinenten gezeigt

Tanzen verbindet Menschen! Beim Tanzen spielt das Alter keine Rolle. Auch das Geschlecht und die Herkunft sind nicht wichtig. Bei „Global Dance“ werden Tänze aus vielen Ländern und Kontinenten gezeigt. Diese Tänze können auch selbst ausprobiert werden. Alle dürfen mitmachen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer nicht tanzen möchte, kann auch einfach nur zuschauen. Es gibt Snacks und Getränke von einem Foodtruck.

Eintritt frei

Veranstaltet von: Albanischer Kulturverein „Mutter Teresa“ e.V., Frauenverband Courage e.V., Bethnahrin Frauen Union e.V., Leventia Griechische Folklore e.V., Ezidi Bildung, Kunst und Kultur e.V. und Indians in Göppingen sowie weitere kooperierende Vereine