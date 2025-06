Das Theater Lindenhof präsentiert Ihnen stolz: "Global Player". Inmitten der turbulenten Wogen der Globalisierung steht das schwäbische Traditionsunternehmen „Bogenschütz & Söhne“ vor dem Abgrund.

Kann die zwiegepaltene Familie die Vergangenheit hinter sich lassen und gemeinsam einen Weg aus der Krise finden? Erleben Sie eine tragikomische Auseinandersetzung zwischen Tradition und Moderne, Loyalität und Freiheit.

Das schwäbische Traditionsunternehmen für Textilmaschinen „Bogenschütz & Söhne“ ist in die Turbulenzen der Globalisierung geraten. Es droht die Insolvenz. Der jüngere Sohn Michael, Geschäftsführer in 4. Generation, versucht alle Möglichkeiten auszuloten und führt Auftragsverhandlungen mit einer chinesischen Firma.

Doch Seniorchef Paul Bogenschütz will dagegen als Sicherheit für neue Firmenkredite, die Privathäuser aller Familienangehörigen an die Bank geben. Zum 99. Geburtstag von Vater Bogenschütz treffen in der Unternehmervilla alle aufeinander und die Nerven liegen blank.