Global Pulse pres. SALVATORE GANACCI

Mit Salvatore Ganacci erwartet euch einer der ungewöhnlichsten und meistdiskutierten Acts der elektronischen Musik. Der in Schweden lebende Producer und DJ hat sich über Jahre einen Ruf aufgebaut, der weit über klassische Clubmusik hinausgeht. Spätestens seit seinen Auftritten auf den größten Festivalbühnen der Welt ist klar: Ganacci folgt keinen Regeln außer seinen eigenen. Seine Sets verbinden elektronische Musik mit Performance, überraschenden Momenten und einer Portion Selbstironie – und genau das macht ihn seit Jahren zu einer Ausnahmeerscheinung der Szene.

Musikalisch bewegt er sich zwischen House, EDM, Trance und modernen Clubsounds, ohne sich dabei auf ein bestimmtes Genre festzulegen. Tracks wie „Horse“, „Talk“, „Dive“ oder Veröffentlichungen auf Labels wie Refune, OWSLA, Mad Decent und STMPD RCRDS haben ihn weltweit bekannt gemacht. Wo andere Artists klare Erwartungen bedienen, bleibt Salvatore Ganacci bewusst unberechenbar.

Den Abend eröffnen Golden Vibe. Das Duo gehört seit Jahren zum erweiterten Proton-Umfeld und steht für groovigen Tech House mit sommerlicher Leichtigkeit. Statt auf maximale Härte setzen die beiden auf rollende Basslines, housige Elemente und eine lockere Atmosphäre, die den perfekten Rahmen für den Start in die Nacht schafft. Wer früh kommt, bekommt ein Opening mit viel Gefühl für Timing und Aufbau.

Das Closing übernimmt Proton Resident Tom Meier. Mit groovigem Peak-Time-Techno, klaren Strukturen und einer direkten Trackauswahl begleitet er regelmäßig die letzten Stunden im Proton. Sein Fokus liegt auf einem durchgängigen Flow und einer konsequenten Entwicklung über das gesamte Set hinweg.