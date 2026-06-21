GLOBAL PULSE w/ LIZOT

Mit LIZOT kommt eines der erfolgreichsten Dance-Projekte Deutschlands wieder nach Stuttgart. Mit Tracks wie „Weekend“, „Menage A Trois“, „Invisible Friend“ oder ihren zahlreichen Kollaborationen mit internationalen Vocal-Acts haben sie mehrere hundert Millionen Streams erreicht und sich einen festen Platz zwischen Festivalbühnen, Streaming-Charts und Clubshows aufgebaut. In ihren aktuellen Produktionen verbinden sie moderne Dance-Elemente mit Einflüssen aus Techno&Hypertechno.

DESSIC wird den Abend groovig vor Lizot eröffnen. Seine musikalischen Wurzeln liegen im EDM- und Bass-House-Bereich, dem er bis heute soundtechnisch treu geblieben ist. Eigene Releases, Edits und Auftritte auf Veranstaltungen wie Ruhr In Love oder dem Amsterdam Dance Event markieren die Entwicklung seines Projekts in den vergangenen Jahren.

NEPTUNE ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Proton-Kosmos. Als Resident steht er regelmäßig hinter den Decks des Clubs und verbindet in seinen Sets unverkennbare Passion zu härteren technoiden Produktionen. Somit können sich Hardtechnofans auf ein strammes Closingset freuen!