Glocken läuten zu freudigen, festlichen, traurigen und bedrohlichen Anlässen. Die sieben Schauspieler sind diesen Klängen nachgegangen und haben in ihrem reichen Erfahrungsschatz nach Situationen gesucht, in denen zum Klang der Glocken etwas Tiefgreifendes in ihrem Leben passiert ist. Sie haben ihre Erinnerungen theatralisch von Wurzeln bis zur Entfaltung aufgearbeitet. Entstanden ist ein lustiges und warmherziges Theaterstück.