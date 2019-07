Glockenkonzert

Treffpunkt ist zunächst das Kirchenschiff. Nach einer kurzen Einführung können sich die Besucher entscheiden, ob sie die Glocken im Kirchhof anhören wollen, oder ob sie mit dem Leiter des Konzertes den Turm besteigen. Dort beginnt dann die eigentliche Vorführung. Neben den einzelnen historischen Glocken werden auch unterschiedliche Zusammenstellungen des Haupt- und Zimbelgeläuts erläutert und zu Gehör gebracht. Die Besucher können dabei die Glocken nicht nur sehen und hören, sondern auch in ihrer vollen, schwingenden Klangentfaltung erleben. Außerdem wird häufig das seit 2012 vorhandene 50-stimmige Carillon in die Konzerte miteinbezogen.

Das Glockenkonzerts am 3. August 2019 mit dem Glockensachverständigen Dr. Klaus Hammer aus Stuttgart greift mit dem Thema „Geläute und Carillonmusik zur Sommerzeit“ unsere gegenwärtige sommerliche Jahreszeit auf.

Am Anfang des Konzerts steht ein kurzer Abriss der Glockenentwicklung vom Hochmittelalter bis in unsere Zeit. Dabei erklingt auch die selten zu hörende, weil beschädigte Guldenglocke aus dem Jahre 1602. Mit Mozarts Rondo alla turca und einem Geläute in der gleichen Tonart wird dieser Teil durch das Carillon beendet.

Anschließend werden in F-Dur stehende Motive der Läuteordnung zur gegenwärtigen Kirchenjahreszeit vorgestellt, wiederum beendet durch ein Carillonstück aus Bachs 1. Brandenburgischen Konzert in gleicher Tonart.

Danach erklingen zwei Geläute in Es-Dur, einmal mit den Zimbelglocken der Kirche, dann mit Glocken des Hauptgeläuts, bevor die Besucher beim anschließenden Kirchenjahreszeiten-Choral des Carillons „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ mitsingen können.

Das Konzert endet wie üblich um 18 Uhr mit dem 19-stimmigen Plenum, das den Sonntag einläutet.