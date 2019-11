Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.

Glockenkonzert am 7. Dezember 2019 von 17.00h bis 18.00h in der Herrenberger Stiftskirche mit Dekan i.R. Dieter Eisenhardt aus Backnang.

Wie jedes Jahr, steht das Glockenkonzert im Dezember im Zeichen des Advents und der Weihnachtszeit.

Sein Thema lautet diesmal: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“. Das ist die Weihnachtsbotschaft der Engel, die die Geburt des Krippenkindes besingen, in dem Gott zur Welt kommt.

„Gloria in excelsis, deo et in terra pax”, (Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden). So ist in großen, erhabenen Buchstaben auf der Herrenberger Gloriosa zu lesen. Sie ist die Festtagsglocke, die an hohen Feiertagen dem vielstimmigen Geläut der Herrenberger Stiftskirche, ihr tragendes Fundament gibt. Mit ihrem tiefen b° ist sie die größte, der mehr, als dreißig Glocken des Herrenberger Glockenmuseums.

In verschiedenen Teilgeläuten und im Carillon erklingen alte und neue Advents- und Weihnachtsmelodien, die die Friedensbotschaft Jesu aufnehmen und zum Mitsingen einladen. Alle Besucher bekommen ein Programm, in dem die Texte abgedruckt sind.

Den Abschluss des Glockenkonzerts bildet das neunzehnstimmige Festtagsplenum mit der Gloriosa und das gemeinsam gesungene: „O du fröhliche“.

Die Leitung hat der ehemalige Herrenberger Dekan, Dieter Eisenhardt, durch den die Gloriosa nach Herrenberg kam.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr mit einer kurzen Einführung im Schiff der Stiftskirche und endet kurz vor 18.00 Uhr mit dem Läuten der 800-jährigen Armsünderglocke, die damit das Ende des Sabbats verkündet. Nach dem Uhrenschlag und der Carillonmelodie „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ erklingt dann das Großplenum mit insgesamt 19 Glocken, bestehend aus den Zimbelglocken und dem Hauptgeläut. Das tragende Fundament bildet die Gloriosa, die Festtagsglocke der Stiftskirche mit ihrem tiefen b°.