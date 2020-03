Vom traurigen Karfreitagsgeläut zum prachtvollen Osterjubel

Zum Glockenkonzert in der Herrenberger Stiftskirche am 04. April 2020 um 17 Uhr mit Silas Stierle aus Vaihingen/Enz lädt der Verein zur Erhaltung der Stiftskirche herzlich ein.

Das Glockenkonzert findet am Vorabend der sog. „Karwoche“, der letzten und wichtigsten Woche der Passionszeit statt. In dieser Woche liegen zwei hohe Kirchenfesttage, Karfreitag und der Ostersonntag. Aus diesem Anlass wird das Konzert im Zeichen der Passions- und Osterzeit stehen. Am Glockenkonzert werden die Besucher „klanglich“ mit hinein genommen in die letzte Woche der Passionszeit, der Karwoche an der wir im Besonderen an das Leiden und Sterben Jesu Christi gedenken. Vom Turm der Herrenberger Stiftskirche werden Glockenmotive und Carillonchoräle, wie sie in dieser Zeit zu hören sind, erklingen. Die Konzertbesucher können sich beim Hören dieser Motive, von dem Geläute zu den Passionsandachten bis hin zum eindrucksvollen Geläut zur Sterbestunde Jesu an Karfreitag um 15 Uhr, einen eigenen Klangeindruck verschaffen. Doch auch der „klangliche Ausblick“ auf den Ostermorgen und die darauffolgende Osterwoche wird beim Glockenkonzert nicht fehlen. Die Texte zum Mitsingen der Carillonchoräle werden auf der Rückseite des Programmes abgedruckt sein. Erläuterungen erhalten die Besucher wie immer in der Glockenstube und im Kirchhof.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr mit einer kurzen Einführung im Schiff der Stiftskirche und endet kurz vor 18.00 Uhr mit dem Läuten der 800-jährigen Armsünderglocke, die damit das Ende des Sabbats verkündet. Nach dem Uhrenschlag und der Carillonmelodie „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ erklingt dann das Großplenum mit insgesamt 19 Glocken, bestehend aus den Zimbelglocken und dem Hauptgeläut. Das tragende Fundament bildet die Gloriosa, die Festtagsglocke der Stiftskirche mit ihrem tiefen b°.

Beim Ausläuten des Plenums wird jedoch für wenige Minuten das Herrenberger Trauergeläute zu hören sein und somit einen würdigen Übergang in den Palmsonntag und die Karwoche bilden.

Auf Grund der aktuellen „Coronalage“ sind bestimmte Vorgaben einzuhalten. Wir führen eine vom Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen angeordnete Namensliste, ausschließlich mit telefonischer Erreichbarkeit. Diese ist vom jedem Konzertbesucher vor Beginn auszufüllen. Bei den Zuhörern, die den Turmaufstieg wählen werden wir die vorgeschriebene Mindestzahl auf 50 Personen begrenzen. Das bessere Höhrerlebnis haben Sie in jedem Fall auf der Südseite der Kirche.