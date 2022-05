Glockenspielkonzert

Leonhard Hell spielt live zur Marktzeit

Beim halbstündigen Livekonzert spielt Leonhard Hell sowohl die beliebten Arrangements von Eckart Hirschmann, als auch eigene neue Arrangements auf dem Glockenspiel des Alten Rathauses. Die Abfolge hängt während des Konzerts aus.

Vom Kulturamt herausgegeben wurde die CD „Glockenspiel – Besondere Klänge auf dem Alten Rathaus in Esslingen am Neckar“ mit Eckart Hirschmann am Spieltisch. Die CD ist bei der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH in der Stadtinformation erhältlich.