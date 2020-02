Gloria Blau - "Wenn es dunkel bleibt" Tour

Was passiert, ​wenn es dunkel bleibt​, wenn auf bewegende oder traurige Nächte kein Tageslicht zu folgen scheint? Die junge Soul-Sängerin Gloria Blau hat Lieder geschrieben. Ehrlich mit sich selbst und der Welt hat sie sich existentiellen Fragen gestellt und den Schmerz über den Verlust ihres Bruders in Musik gegossen. Passend zur ​gleichnamigen CD​, die Ende Februar 2020 erscheint, geht GLORIA BLAU erneut auf Tour - und wird Licht ins Dunkel bringen.In ihrem ​Konzertprogramm ​singt sie Songs über das Leben und den Tod, Schmerz und Verlust, so nah und berührend, wie nur die Musik diese Themen transportieren kann. Dabei verliert sie nicht ihren gewohnten ​Charme ​und ​Lebensmut​, auch wenn die Inhalte kritisch und schmerzhaft sein mögen. Mit den Worten “​schmeißt die Party des Jahrhunderts, weil es mich gab und dann pflanzt Lavendel auf mein Grab”​ betrachtet sie ihre eigene Sterblichkeit​, aber auch die Herausforderungen und Erfolge, die ihr das Leben bisher gebracht hat. Der Song “​Zwei Leben”​ behandelt die Zerrissenheit einer jungen Frau, die das Leben und ihre Karriere genießen möchte, sich aber gleichzeitig in tiefer ​Trauer ​befindet. Und schließlich gibt sie mit “d​as wird nicht besser mit der Zeit, aber ich werde besser mit der Zeit​” Ausblick darauf, dass man an allen Schicksalsschlägen wachsen und heilen kann. Zusätzlich zu den Liedern ihrer ​neuen EP spielt GLORIA BLAU Klassiker und Lieblingslieder, singt frech von der Liebe und verletzlich von Sehnsucht, von Mauern, Grenzen und einem lang ersehnten Frieden. Begleitet wird sie von Pianist Samuel Jersak, der die Lieder zwischen Soul und Chanson mit seinem einfühlsamen Tastenspiel virtuos begleitet und ihrem Tenorsaxophon, das einspringt, wenn ihr die Worte ausgehen.