Gloria, der übermütige Weihnachtsengel

Kindertheater mit Beatrice Hutter

Am Adventskranz brennen schon alle vier Kerzen. Ist Gloria mit den Weihnachtsvorbereitungen also fertig? Von wegen! Sie schnarcht selig auf ihrer Wolke. Da platzt dem Oberengel der Kragen. Er trompetet die Schlafmütze wach. Das Krippenspiel muss aufgebaut werden … putzen, flicken, räumen. Oooje!

Aber dann findet Gloria in all dem Kram spannende Dinge, mit denen sich herrlich Quatsch machen lässt. So macht Arbeiten Spaß! Und zusammen mit den Zuschauern gelingt es dem wuseligen Engel noch rechtzeitig zu Weihnachten die Krippe festlich herzurichten. Natürlich wird dabei auch gesungen, musiziert und getanzt.

Für Kinder ab 4 Jahren