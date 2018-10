× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Wieder einmal legt der Sindelfinger Kammerchor ein wohl durchdachtes Programm vor.

Im Mittelpunkt dieses Konzertes steht der weihnachtliche Jubel der Engel aus dem Lukasevangelium: „Ehre sei Gott in der Höhe“. Drei verschiedene Vertonungen aus Barock und Romantik lauschen dem uralten Text jeweils neue Seiten ab und beleuchten ganz unterschiedliche Facetten. Strahlend und glanzvoll vertont Antonio Vivaldi die Texte, man fühlt sich sofort in eine der großen Kirchen Venedigs versetzt. Bachs Solokantate hingegen stellt mehr den Jubel und die Dankbarkeit der einzelnen gläubigen Seele in den Mittelpunkt, wobei Sopran und Trompete sich gegenseitig in Virtuosität zu übertreffen versuchen. Ganz im „Stile Bachs“ – so die Überschrift von Saint-Saens „Oratoire de Noel“- aber doch in Harmonie und Klangfarbe der französischen Romantik verpflichtet beschließt dieser Klassiker der Weihnachtsoratorien das Konzert und entlässt mit seinem überwältigenden Schlußchor die Besucher in die letzte Woche der Adventszeit.

Der Sindelfinger Kammerchor wurde 1987 von Markus Nau und Wolfram Graf an der Christuskirche gegründet. Neben der Aufführung großer oratorischer Werke liegt ein wesentlicher Akzent in der Chorarbeit auf der Erarbeitung von A-cappella-Literatur. Weltliche und geistliche Programme stehen dabei aber stets gleichberechtigt nebeneinander. Das stilistische Spektrum reicht von der Renaissance bis zur Moderne, wobei auch gelegentliche Ausflüge in die Unterhaltungsmusik unternommen werden. Mehrere Konzertreisen mit Duke Ellingtons „Sacred Concert“ in die Sindelfinger Partnerstädte haben das Ensemble zum gefragten musikalischen Botschafter seiner Heimatstadt gemacht. Letztes Highlight war 2017 innerhalb der Sindelfinger Biennale und passend zum 30-jährigen Bestehen des Chores die Aufführung von Händels „Israel in Egypt“ in einer interkulturellen Fassung mit dem Ensemble Arte del Mondo (Leverkusen) und dem israelischen Ensemble AL OL, das über 700 Zuhörer mit „Standing Ovations“ gefeiert haben!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich die Camerata viva Tübingen sehr erfolgreich im ganzen süddeutschen Raum als erstklassiger Kulturträger etabliert. Zahlreiche Kritiken bescheinigen dem Orchester auffallende stilistische Sicherheit und Differenzierungsfähigkeit. Da ihr Repertoire vom 17. Jahrhundert bis zur Avantgarde reicht, spielt sie in den unterschiedlichsten Besetzungsstärken – von der Kammermusik über das Barockorchester, in bis zum großen romantischen und modernen Orchesterapparat. Besonders geschätzt wird, wie die >>Camerata viva Tübingen<< mit modernem Instrumentarium ein barockes Klangbild erreicht. Auf zahlreichen Konzertmitschnitten und CD-Einspielungen ist dies festgehalten.