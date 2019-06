"bühne frei..."Konzert für Soli, Chor und Orchester mit Werken von J.S. Bach, F. Schubert u.a. Gesamtleitung: Andreas Willberg

Lauffen ist eine Musikstadt: Hunderte Menschen bringen ihre musikalischen Talente in den verschiedenen Chören, Orchestern und Ensembles ein. Bei dem Konzert „Gloria!“ kann man sehen und hören, dass etwas Außergewöhnliches zustande kommt, wenn sich drei renommierte Lauffener Klangkörper zusammentun: der Chor des Hölderlin-Gymnasiums, der Chor der Regiswindiskirche und das Orchester der Musikschule – zusätzlich bereichert durch hervorragende Solistinnen und Solisten sowie abwechslungsreiche Beiträge der fortgeschrittenen Ensembles des Hölderlin-Gymnasiums.

„Jauchzet Gott in allen Landen“ ist eine der virtuosesten Kantaten von Johann Sebastian Bach, ein atemberaubender, jubelnder Wettstreit zwischen Solosopran und Trompete. Konzertante Festlichkeit gibt es auch in Franz Schuberts G-Dur-Messe für Soli, Chor und Orchester zu hören. Vor allem aber ist das Werk von jener liedhaften Melodik geprägt, die für Schubert so typisch ist und die die Menschen auf der ganzen Welt immer wieder von Neuem verzaubert.

Mitwirkende:Chöre und Ensembles des Hölderlin-GymnasiumsSchüler und Lehrende der MusikschuleChor und Orchester der RegiswindiskircheLeitung: Christiane Wasser, Andreas Götz, Manuel Sunten, Andreas Willberg