GLORYHAMMER kündigen Europatournee an - Bereitet euch auf die Schlacht des Jahres vor: GLORYHAMMER werden im Januar und Februar 2020 eine epische Konzertreise quer durch die europäischen Lande und besonders Deutschland antreten! Die im wahren Sinne des Wortes fantastische Power Metal Truppe wird dabei ihr kommendes Album „Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex” in ihrem Waffenarsenal mitbringen – welches im späten Frühjahr 2019 über Napalm Records erscheinen wird. Die Galaxis erwartet voller Bangen die Rückkehr von Angus McFife XIII, der die größte Schlacht aller Zeiten gegen den bösen Zauberer Zargothrax geschlagen hat. Alle Hoffnung des Königsreichs von Fife liegt in den Waffen und der unendlichen Weisheit des jungen Prinzen.

GLORYHAMMER mustern ihre Heerschar mit den folgenden Worten: “Europas mächtige Krieger!”, deklariert die Truppe. “Die Zeit zur epischen Schlacht ist gekommen. Wir verkünden voller Freude die European Galactic Terrortour! Alles beginnt im Januar 2020, wenn die Armeen von GLORYHAMMER mit Unterstützung der Goblinkönige von NEKROGOBLIKON und der Zwergenlegion WINDROSE den Kontinent durchqueren, um die Macht von Hoots an all die Getreuen in Europa zu bringen. Seid ihr bereit an der Seite von Angus McFife zu kämpfen? Für den ewigen Ruhm von Dundee!“

GLORYHAMMER wurden von Christopher Bowes im Jahr 2009 gegründet. Nach einigen Jahren der Vorbereitung hatte der ALESTORM Frontmann eine sorgfältig ausgewählte internationale Besetzung versammelt, um seine Projektidee umzusetzen. Seine Band sollte ihre lyrische Inspiration aus dem Fantasy-Genre beziehen und die Musik dazu passend aus dem Bereich des epischen Power Metal stammen. Beide Zielen wurden auf dem von der Kritik und den Fans gleichermaßen gefeiertem Debütalbum „Tales From The Kingdom Of Fife” hervorragend erreicht. Mit ihrem Zweitwerk “Space 1992: Rise of the Chaos Wizards” (2015) fachten GLORYHAMMER das Feuer noch weiter an. Es folgten Touren vor ständig wachsenden Zuschauermengen und Auftritte bei allen wichtigen Metal-Festivals. Außerdem wurde die Band zweimal vom Metal Hammer als beste Band in der Kategorie „Up & Coming“ bei den Metal Hammer Awards nominiert. Momentan bereiten sich GLORYHAMMER auf die Veröffentlichung ihres dritten Albums „Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex” in diesem Frühjahr vor.