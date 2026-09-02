Am 23. Oktober präsentieren GLORYHAMMER in Stuttgart im LKA Longhorn ihr neues Album. MAJESTICA und ARION ergänzen die Show zu einem der stärksten Power-Metal-Line-ups des Jahres.

GLORYHAMMER gehen im Oktober und November 2026 auf ihre "5th Album Release Tour" und präsentieren ihren Fans weltweit ihr neues Album und eine aktualisierte Live-Show! Diese Tour markiert den Beginn der nächsten Phase der Band mit einer frischen Produktion und einer Setlist, die so hart wie ein Astralhammer zuschlägt. Die Tour wird neben den von den Fans erwarteten Live-Klassikern auch neues Material aus dem kommenden Album enthalten, das mit der Energie präsentiert wird, die die Band jeden Abend auf die Bühne bringt.

Als Support sind die Power-Metaller von MAJESTICA und die Finnen von ARION mit von der Partie: Wer auf große Riffs, gewaltige Refrains und laute Räume steht, sollte sich das nicht entgehen lassen.