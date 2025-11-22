Glow up! – Schminken leicht gemacht

Sie möchten wissen, wie Sie mit wenigen Handgriffen das Beste aus Ihrem Look herausholen?

In diesem Kurs lernen Sie unter professioneller Anleitung einer Visagistin und Make-up Artistin, wie Sie Foundation, Concealer, Lidschatten und Lippenstift richtig auftragen – Schritt für Schritt und leicht umsetzbar.

Ob natürlicher Tageslook oder elegantes Abend Make-up: Sie entdecken, wie Makeup gezielt Ihre Ausstrahlung unterstreichen kann.

Für alle, die Lust haben, sich neu zu entdecken und mit mehr Sicherheit in den Tag zu starten.

Bitte mitbringen: Haarband bzw. Haarklämmerchen, kleines Handtuch. Bitte ungeschminkt kommen.