Glow up! – Schminken leicht gemacht

VHS-Kurs

bis

Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf

Sie möchten wissen, wie Sie mit wenigen  Handgriffen das Beste aus Ihrem Look herausholen?

In diesem Kurs lernen Sie unter professioneller Anleitung einer Visagistin und Make-up Artistin, wie Sie Foundation, Concealer, Lidschatten und Lippenstift richtig auftragen – Schritt für Schritt und leicht umsetzbar.

Ob natürlicher Tageslook oder elegantes Abend Make-up: Sie entdecken, wie Makeup gezielt Ihre Ausstrahlung unterstreichen kann.

Für alle, die Lust haben, sich neu zu entdecken und mit mehr Sicherheit in den Tag zu starten.

Bitte mitbringen: Haarband bzw. Haarklämmerchen, kleines Handtuch. Bitte ungeschminkt kommen.

Info

Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Glow up! – Schminken leicht gemacht - 2025-11-22 14:30:00 Google Yahoo Kalender - Glow up! – Schminken leicht gemacht - 2025-11-22 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Glow up! – Schminken leicht gemacht - 2025-11-22 14:30:00 Outlook iCalendar - Glow up! – Schminken leicht gemacht - 2025-11-22 14:30:00 ical

Tags