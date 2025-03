Gmünd Folk in der Theaterwerkstatt:

Die Stangenbohnenpartei

Serena Engel & Jared Rust

Musikalisch stilistisch ist das Duo nicht festzulegen. Folk, Country und Bluegrass, Old-Time Jazz und Swing, Melodien und Rhythmen aus Lateinamerika, Afrika, Indien und Ostasien, ein bisschen Jodeln und Obertongesang. Weil sich String Bean Party mit so vielen altbekannten Stilen identifizieren, erzeugt ihre Musik eine Menge innerer Bilder, die Jared und Serena mit einer Art Stegreiftheater auch szenisch rüberbringen. Ihre Musik klingt nach Fundgrube, nach Nostalgie und nach den entlegensten Winkeln der Welt.

Serena mit Cello und Gesang und Jared an der Gitarre, der Ukulele, der ‘Squareneck’ Resonator Gitarre, Guzheng, Gesang und einem vielfältigen Sortiment an Fußpercussion.

Serena wurde in Australien geboren, die Wurzeln von Jared liegen in den USA. Gefunden haben sie sich in Taiwan. Mittlerweile leben sie im Allgäu und betreiben dort seit 2017 eine kleine Landwirtschaft auf dem Helenenhof in Kißlegg. Die Ernte wird geschenkt an jeden, der auf dem Hof vorbeikommt. Auf diese Weise bringen sie ihr Konzept von „bedingungsloser Grundnahrung“ auf den Boden der Tatsachen.