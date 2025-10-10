Gmünder Messe für Schmuck & Gerät

Messe 126

Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Schmucks!

Entdecken Sie einzigartige Kreationen, handgefertigte Meisterwerke und die neuesten Trends von talentierten Gold- und Silberschmieden und Designern. 40 Ausstellerinnen und Aussteller von exklusivem Schmuck und Gerät laden Sie herzlich ein, dieses Wochenende in ein unvergessliches Erlebnis voller Glanz und Eleganz zu verwandeln. Lassen Sie sich von der funkelnden Vielfalt, Leidenschaft und meisterhaften Handwerkskunst begeistern – und vielleicht entdecken Sie ja das perfekte Schmuckstück für sich!

Info

Stadtgarten Schwäbisch Gmünd
Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd
Google Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-10 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-10 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-10 18:30:00 Outlook iCalendar - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-10 18:30:00 ical
Google Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-11 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-11 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-11 11:00:00 Outlook iCalendar - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-11 11:00:00 ical
Google Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-12 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-12 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-12 11:00:00 Outlook iCalendar - Gmünder Messe für Schmuck & Gerät - 2025-10-12 11:00:00 ical

Tags