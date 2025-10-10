Gmünder Messe für Schmuck & Gerät

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Schmucks!

Entdecken Sie einzigartige Kreationen, handgefertigte Meisterwerke und die neuesten Trends von talentierten Gold- und Silberschmieden und Designern. 40 Ausstellerinnen und Aussteller von exklusivem Schmuck und Gerät laden Sie herzlich ein, dieses Wochenende in ein unvergessliches Erlebnis voller Glanz und Eleganz zu verwandeln. Lassen Sie sich von der funkelnden Vielfalt, Leidenschaft und meisterhaften Handwerkskunst begeistern – und vielleicht entdecken Sie ja das perfekte Schmuckstück für sich!