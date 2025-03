Rechtzeitig zum Start in den Frühling findet am 6. April in Schwäbisch Gmünd ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Über 100 Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen an diesem Tag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Türen und laden die Besucher zum Flanieren, Schauen und Kaufen ein. Die neueste Mode, die aktuellsten Trends und Farben warten dann auf die Kunden der Gmünder Geschäftswelt. In allen beteiligten Betrieben stehen den Besuchern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guter Beratung und bewährtem Service zur Seite. All diejenigen, die sonst keine Zeit zu einem gemütlichen Einkaufsbummel haben, kommen an diesem Tag bei den Gmünder Einzelhändlern gewiss auf ihre Kosten!

Kombiniert wird der verkaufsoffene Sonntag mit dem "Gmünder Pferdetag". Auch in diesem Jahr haben die Touristik + Marketing GmbH, das Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald ein vielfältiges Programm zusammengestellt, welches die Herzen aller Pferdefreunde höherschlagen lässt. Der Gmünder Pferdetag hat sich seit Beginn stetig weiterentwickelt und genießt mittlerweile unter den Pferdefreunden einen sehr guten Ruf. Um 11:00 Uhr startet auf dem rund 1000 m² großen Sandplatz vor dem Rathaus die traditionsreiche Pferdeprämierung. Bei der Zuchtstutenprämierung für Warmblut- und Kaltblutpferde sowie Kleinpferde, Ponys und Sonderrassen werden die Tiere von Richtern in den unterschiedlichen Altersgruppen und nach ihren rassetypischen Merkmalen beurteilt. Hier wird eine Vielzahl der Pferderassen und die Qualität der Züchtungen in der Region gezeigt. Nach der Siegerehrung steht ab 14:30 Uhr eine bunte Pferdeschau mit vielen Programmpunkten im Mittelpunkt des Geschehens. Hier engagieren sich unter anderem die großen Pferdesportvereine der Stadt und zeigen, was unter ihrer Obhut alles gelernt wird. Aber auch Pferdesportler und Reiterhöfe aus der Region und weit darüber hinaus freuen sich auf ihren Auftritt vor großem Publikum in Gmünd. Abgerundet wird das Rahmenprogramm durch eine große Anzahl an Informations- und Verkaufsständen rund um den Marktplatz und Johannisplatz. Traditionelle Handwerkskünste wie die des Hufschmieds, Seilers, Korbflechters und des Sattlers können vor Ort miterlebt werden und Kinder haben die Möglichkeit ihre eigenen Seile herzustellen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. Der Gmünder Einzelhandel und die Organisatoren des Pferdetags freuen sich auf zahlreiche Besucher aus nah und fern.