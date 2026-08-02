Der Gmünder Tag auf der Landesgartenschau Ellwangen 2026 verspricht ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie!

Ab 13:00 Uhr erwartet Sie ein buntes Programm auf der Sparkassen-Heimatbühne mit Musik, Tanz und Theater. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Mittelalters, erleben Sie mitreißende Musical- und Tanzaufführungen sowie eindrucksvolle Poledance-Performances und freuen Sie sich auf zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder.