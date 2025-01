Gmender Prunksitzung

Die 38. Prunksitzung der Gmender Fasnet e.V. findet am Freitag, 14. Februar 2025 im Peter-Parler-Saal des Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd statt. Das Thema lautet in diesem Jahr "Einmal um die Welt - Gmender Fasnet goes International".

Wie jedes Jahr dürfen sich die Besucher auf mehrere Tanzeinlagen unserer Garden, Guggenmusik, scharfe Kritik an der Gmünder Obrigkeit und viel Humor freuen. Natürlich werden auch überregional bekannte Künstler auftreten, sowie völlig neue Programmpunkte zu bestaunen sein. Moderiert wird die Prunksitzung vin Sitzungspräsident Robin Kucher. Saaleinlass ist ab 18 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Programmende ist ca. um Mitternacht. Danach findet eine After-Show-Party in den Foyers statt.