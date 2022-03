Gnade vor Recht

Gegenstand des Vortrags von Klaus Pflieger sind Mordfälle, in welchen zu lebenslanger Haft Verurteilte per Gnadenakt des Bundespräsidenten bzw. Ministerpräsidenten freikommen wollten. Dabei geht es unter anderem um Folgendes: Wird jeder Mord mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet? Kann lebenslange Haft auch lebenslang bedeuten? Wann kann ein zu lebenslanger Haft Verurteilter per Justizentscheidung auf freien Fuß kommen? Macht neben dieser Haftentlassung durch die Justiz ein politischer Gnadenakt noch Sinn oder ist dies ein feudalistischer Akt, der nicht mehr in unsere heutige Zeit passt?

Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter www.schiller-vhs.de.