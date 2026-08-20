Go Ahead- let‘s Rock !

Die Band verspricht ein vielfältiges Programm mit eigenem Touch von jazzigen Amy Winehouse-Klängen über druckvollem Blues von Joe Bonamassa bis hin zu den Klassikern von Deep Purple, U2, ZZ Top, Prince und weiteren Legenden des Rocks.

Das Ganze wird stimmgewaltig und charismatisch von Sängerin Kristin Brumme und Sänger Jochen Schirrmacher serviert, durch Stefan Schön am Bass geerdet und durch virtuose Soli sowie prägnante Riffs an der Gitarre von Hendrik Brumme veredelt.

Go Ahead, das sind 6 Vollblutmusiker aus dem Raum Stuttgart. Die Band existiert nun seit mehr als 14 Jahren und hat mit den Neuzugängen Joachim Schille (an den „Keys“) und Ralf Broghammer (Drums) zwei Mitstreiter gewonnen, die durch ihre langjährigen Erfahrungen in anderen bekannten Bands eine mitreißende Live-Performance garantieren.

Bereit für eine musikalische Reise voller Beats, rockiger Vibes und guter Laune?

Go Ahead - play with fire!