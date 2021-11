Alle, die keinen langen Atem haben, am liebsten sofort auf die Bühne springen und gerne ihren Impulsen folgen, sind bei diesem Spielclub richtig.

In nur zweieinhalb Monaten entwickeln wir mit viel Spontanität und wenigen Bedenken eine Aufführung zum Thema ʻUngebremstʼ.

Wann warst du richtig impulsiv? Was würdest du machen, wenn dir nichts im Wege stehen würde? Go! Go! Go! Auf die Bühne damit!