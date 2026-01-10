Fußballplakate im Wandel der Zeit.

Die Ausstellung versammelt rund 50 Plakate zu Fußballweltmeisterschaften. Hierzu zählen sowohl die offiziellen Poster als auch spezielle Künstler:inneneditionen zu den WMs 1982 und 2006 und Arbeiten von Fritz Genkinger. Die Zusammenstellung lässt vollziehen, wie sich das Design der Werbeplakate im Laufe der Zeit verändert hat, aber auch, wie sich Kunst und Grafik begegnen und welche Ansätze Kunstschaffende gefunden haben, um das Thema des Fußballs mit ihren jeweils eigenen Ansätzen umzusetzen.