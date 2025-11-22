Godskill | Arkuum | Entgeist | Drud

GODSKILL

Wenn man in den Metal-archives nach der Band GODSKILL sucht, erfährt man sehr schnell, dass sie für Death-Metal bzw. Deathcore aus Süddeutschland steht. Das ist aus einem Grund sehr irreführend, denn wenn man die Band live auf der Bühne erlebt, findet man sich in einer dunklen, schwarzen und blutigen Messe wieder, die die Leute in ihren Bann zieht. Dass die Band besonders Live bei den Fans eine besondere Faszination entfalten kann, hat GODSKILL seit 2011 immer wieder auf zahlreichen Bühnen in Europa unter Beweis gestellt. Die musikalische Ausrichtung hat sich mit dem dritten Album „III – Nazarene Sickness erneut sehr stark in Richtung Black Metal verändert. War man bisher im schwarzmetallisch angehauchten Death Metal unterwegs, geht man mit dem Album „III – Nazarene Sickness“ den Weg in den Black Metal konsequent weiter, wobei die Verbindung zu den alten Alben an der ein oder anderen Stelle noch zu hören ist. Im Frühjahr 2024 musste die Band einen Line Up Wechsel an den Vocals verkraften, doch das stellt sich beim Songwriting für eine neue EP im Herbst 2024 als Glücksgriff dar.

ARKUUM

Arkuum ist eine Atmospheric Black Metal Band, die Elemente aus dem Black Metal, Post Metal, Blackgaze, Doom und Ambient miteinander vereint. Es werden bewusst musikalische Genre-Grenzen und konventionelle Black Metal Strukturen aufgebrochen, um somit einen ganz eigenen und einzigartigen Sound zu entwickeln. Dunkle Atmosphäre, massive Gitarrenwände, eindringliche Vocals, gepaart mit einer Menge Reverb und Delay. Gegründet wurde Arkuum im Jahr 2013 als Soloprojekt von David „Arkas“. 2016 suchte David nach Musikern, um Arkuum auf die Bühne zu bringen. Obwohl die vollständige Besetzung inzwischen ein integraler Bestandteil von Arkuum geworden ist, bleibt David auch weiterhin der kreative Kopf und Songwriter, der die Richtung des Projekts antreibt. Nach langen sechs Jahren kehrte Arkuum zurück ins Studio, diesmal in die Night Side Audio Studios von Florian Dammasch (Eis). Das dritte Album Hier ist kein Licht verspricht, das bisher schwerste, melancholischste und vielfältigste Album der Band zu werden. Hier ist kein Licht ist ein Album über die Suche nach Glück und Erfolg. Eine unerbittliche Suche in einer Welt voller Illusionen und Lügen, die zu immer wiederkehrenden Panikattacken führt. “Auch ein Licht kann ein Feuer sein”.

ENTGEIST

Leben & Sterben - Tradition & Moderne Gegensätze wie diese vereinen ENTGEIST aus Heilbronn in ihrer Musik. Disharmonisch klirrende Gitarren und wutentbrannter Gesang treffen auf verspielte Melodien und zwiegespaltene Emotionen, wodurch vielseitige und ausdrucksstarke Kompositionen entstehen. Mit ihrer Vision des Modern Black Metals bieten sie dem Zuhörer somit ein sich zu den Wurzeln der Szene bekennendes aber dennoch zeitgemäßes Klangbild, das die Gegensätze gekonnt verbindet.

DRUD

Drud ist eine (Post-) Black Metal Band aus Villingen-Schwenningen / Donaueschingen und wurde im April 2021 gegründet. Drei der Gründungsmitglieder (Teufeskald, Egregor und Nihilis) stammten hierbei aus der im Vorjahr aufgelösten Symphonic Black Metal Band „Totengeflüster“, hierzu kam Vrana, den man aus früheren Musikprojekten bereits kannte. Die Musik der ersten beiden Jahre kann als Black Metal mit Einflüssen aus dem Death Metal und dem Post Rock beschrieben werden. 2023 spielte die Band ihr Debüt Konzert im Backstage München (u.a. mit Eïs), sowie im Anschluss in Radolfzell (u.a. mit Impalement). Im gleichen Jahr gab Gründungsmitglied und damaliger Hauptsongwriter Egregor seine Trennung von der Band bekannt. Daraufhin öffnete sich die musikalische Bandbreite der Band - maβgeblich durch den neuen Gitarristen Lupi. So fanden auch Elemente des z.B. Heavy- oder Thrash Metals Platz in den neuen Songs der Band. Thematisch geht es bei Drud um Melancholie, Depression, Nihilismus aber auch Gesellschafts- und Religionskritik. In dieser neuen Besetzung spielte die Band zwei weitere Konzerte im Epplehaus Tübingen (mit Anheim und Boötes Void) und im Sonnenkeller Balingen (mit Firtan sowie Tod und Teufel). Im Oktober 2024 gab Schlagzeuger Lörk aus persönlichen Gründen seinen Ausstieg aus der Band bekannt. Seinen Platz nahm daraufhin Stormblast ein. Das erste Album mit dem Titel “Omega” ist im Dezember 2024 erschienen.