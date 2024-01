Godskill / Anheim / Vltima

GODSKILL

Wo Godskill auftauchen, bleibt nur Asche zurück. Brutaler, blutiger, blasphemischer Metal direkt aus der Hölle dröhnt aus den Boxen. Vor der Bühne fegt der Moshpit gnadenlos über jeden weg, der sich in die Nähe wagt. Immer wieder beweisen Godskill ihren Fans auf deutschen und europäischen Bühnen, dass sie eine Macht sind, mit der man rechnen muss. Aber nicht nur live lassen die Heilbronner die Hölle los: Nach ihrem Debüt "I - The Forthcoming" (Bret Hard Records) im Jahr 2016 haben sie schnell angefangen, Touren zu spielen und überall eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen. Das zweite Album "II - Gatherer of Fear and Blood" (MDD/ Alive 2018) wurde von der Kritik hochgelobt und in einem Atemzug mit Behemoth, Septicflesh und Obituary genannt. Mit dem am 01. Dezember 2023 neu erscheinenden Album "III - Nazarene Sickness" wird sich die musikalische Ausrichtung der Band ändern. Was einst Death Metal mit einer Prise Black war, wird sich nun zum reinen Black Metal wandeln, auch wenn die Einflüsse der ersten beiden Platten hier und da noch zu hören sind. Aufgenommen und produziert wurde das neue Album im Audiodrive Studio Sinsheim von Tim Eiermann (GUT). Einige Songs des neuen Albums werden bereits an diesem Abend im Club Zentral zu hören sein. Join the mess!!!

ANHEIM

Anheim ist eine Black Metal Band aus Würzburg, die 2020 gegründet wurde. Nach diversen kleineren Besetzungswechseln zur Gründung, wurde eine stabile Besetzung gefunden. Die Musik von Anheim ist treibender Black Metal, der immer wieder mit melodischen und eingängigen Melodien durchsetzt wird. Auch wenn Vergleiche schwierig und nie zu 100% zutreffend sind, wird Anheim stilistisch häufiger der schwedischen Schule zugeordnet. Die Texte sind in Deutsch gehalten und bewegen sich in der kalten und unfreundlichen Welt von Anheim, welche die menschlichen Abgründe beleuchtet. Das es sich bei Anheim um eine klassische / traditionelle Black-Metal-Band handelt, wird neben der Musik schon sehr schnell durch das Bühnenbild klar. 2020 wurde als Erstlingswerk das Mini-Album „Märe einer alten Zeit“ veröffentlicht. 2021 hat Anheim bei dem Label Teufelszeug Records gesigned, 2022 wurde dann der erste Longplayer „Anihorim“ released, welcher ausgezeichnete Bewertungen einfahren konnte.

Die Band war in den letzten Jahren viel in ganz Deutschland unterwegs und hat auf den verschiedensten Bühnen performt. Seit 2023 wird die Band in Angelegenheit des Bookings von Black-Souls-Booking vertreten. Nach einem erfolgreichen Festival-Sommer 2023 hat Sänger und Rhythmus-Gitarrist EzZ die Band verlassen. Die Gründungsmitglieder Raspad und Bleklys haben daraufhin ein neues Line-Up auf die Beine gestellt, welches zukünftig durch die Republik und das nahe Ausland ziehen wird.

VLTIMA

2021 schleppte sich das Grauen in Form von Vltima aus den Tiefen der Erde. 2022 erschien das Debütalbum „Ouroboros“, welches mit Lob überschüttet wurde. Brachiales Drumming, pfeilschnelle Gitarren, ein hämmernder Bass sowie Gekeife von unmenschlichem Ausmaß bestimmen den Pfad von Vltima und hinterlassen einen markanten Fußabdruck im deutschen Black Metal. Wo Vltima auftaucht, verbleibt nichts als verbrannte Erde und ein Hauch Dystopie.