Pvlsar (Linkin Park Tribute) / Coverme (Rock-Pop Covers)

PVLSΛR

Linkin Park Tribute aus Stuttgart

Genre: Linkin Park Tribute

Die Linkin-Park-Tribute-Band PVLSΛR wurde Anfang 2020 in Stuttgart gegründet. Nachdem Linkin Park seit dem Tod des Frontsängers Chester Bennington in 2017 keine Live-Shows mehr spielt, gibt PVLSΛR den zahlreichen Linkin-Park-Fans die Möglichkeit, die Hits wie Numb, In The End und One Step Closer weiterhin live zu erleben, ganz nach dem Motto #makechesterproud. PVLSΛR zeichnet sich durch die Liebe zum Detail aus. Die Band legt Wert auf einen originalen und qualitativ hochwertigen Sound, der von eigenen Einflüssen profitiert. Anders als Linkin Park selbst überzeugt PVLSΛR mit Frauenpower beim Gesang. Mit ihrem Linkin-Park-Tribute möchte PVLSΛR jedem die Möglichkeit geben, die Musik von Linkin Park live zu erleben - von Fans, für Fans!

COVERME

CoverMe aus Esslingen/Kirchheim

Genre: Rock/Pop-Covers (z.B. Blink-182, The Offspring, Avril Lavigne, Hands like Houses, Evanescence)

CoverMe ist eine junge Band, die Songs spielt, die du sowieso schon feierst, sie neu interpretiert und in rockige Versionen verwandelt.