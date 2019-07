Göppinger Biertage

An den Göppinger Biertagen erwartet die Besucher ein Genussfest der besonderen Art. An 5 verschieden Ausschank-Stationen wird so ziemlich alles angeboten, was zu einem schmackhaften Bierfest gehört. Da sind zunächst die 4 Schänken aufgeteilt in Hell, Original und Spezial, dann der Weizenbierausschank, der Pilsstand mit Pils, Naturtrüb und Kölsch und dann noch der Bockbierstand mit Bockbier, Radler und Alkoholfrei.

Die Bierspezialitäten werden in extra angefertigten 0,3 Gläser und in 0,5 Biergläsern ausgeschenkt.

So können die unterschiedlichen Sorten verkostet und gegenübergestellt werden. Fachsimpeln ist erlaubt! Und wer dann noch nicht seinen Geschmack getroffen hat, der wird sicherlich am Spezail-Bier-Pavillon mit Craft-Beer, Biercocktails und anderen Bierspezialitäten inkl. Bierschnäpsen fündig.

Für den Hunger darf selbstverständlich die Küchenabteilung nicht fehlen. Dort gibt es Leckeres vom Grill mit und ohne Fleisch, Mildes und Herzhaftes sowie variationsreiche Spezialitäten, die zum Thema Bier passen... Da ist bestimmt für jeden Geschmack was dabei!

Alles in allem also ein äußerst interessanter Streifzug durch die facettenreiche Bierwelt in Sachen Speis und Trank.

Die reichhaltige Kulinarik wird von ganz unterschiedlichen Live-Bandseingerahmt und wechselt täglich zwischen Rock, Blues, Evergreens und zurück.

Die Biertage finden jährlich auf dem Schlossplatz in Göppingen statt... und zwar immer zur Zeit der Hopfenernte: Mitte/Ende August!