Am 29. Juni 2019 zeigt sich Göppingen ab 19 Uhr wieder von seiner kreativen Seite: 25 Stationen präsentieren Kunst und Kultur in Ausstellungen, Installationen, Performances, Theater, Lesungen, Live-Musik und vieles mehr. Dazu kommen noch ein attraktives Rahmenprogramm und bereits ab 16 Uhr spezielle Programmpunkte für Kinder. Die Stationen sind bis 1 Uhr geöffnet.

Die Kultur-Nacht in Göppingen findet alle 2 Jahre statt. Um die Veranstaltung des Kulturreferats der Stadt Göppingen immer wieder attraktiv zu halten, bieten die Stationen jedes Mal ein neues Programm an. Die Stationen selbst bleiben dabei ebenfalls nicht konstant: Immer wieder kommen neue Anbieter von Kunst und Kultur hinzu. Dieses Jahr gibt es gleich vier neue Stationen.

Alle Angebote haben ein Ziel: den Besuchern Kunst und Kultur näher zu bringen. Die Göppinger Kultur-Nacht bietet sich daher gerade auch für „Kultur-Einsteiger“ an, da man ohne Hemmschwelle Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers oder an einem anderen Ort besuchen kann.

Eintrittsbänder fürs Handgelenk gibt es im Vorverkauf für fünf Euro bei allen Stationen und beim ipunkt im Rathaus, Hauptstraße 1. Auch am Abend selbst kann man die Bänder bei den Stationen kaufen. Dann aber für 6 Euro.